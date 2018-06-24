Deniz Baykal oyunu tedavi gördüğü merkezde kullandı

Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için TSK Ankara Özel Bakım Merkezi Başkanlığı'nda, 4497 nolu sandıkta oyunu kullandı.

Kaynak: İHA