Deniz Baykal Gülhane Hastanesine sevk edildi

Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesinde bir süredir tedavi görüyor.

Baykal, rahatsızlanması üzerine Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesine nakledildi.

Uzman hekimler tarafından muayene edilen Baykal'ın sağlık durumu iyi.

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, 16 Ekim 2017 tarihinde Ankara'daki evinde rahatsızlandıktan sonra uzun süre İbn-i Sina Hastanesi'ne tedavi gördü.

Beyin damarında tıkanıklık nedeniyle tedavi gören Baykal, ardından fizik tedavi için Almanya'ya gitti.

Almanya'da 2,5 ay kaldıktan sonra 20 Mart'ta yurda dönen Baykal, GATA'da tedaviye alındı.

Deniz Baykal, 2 hafta önce Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.

Kaynak: AA