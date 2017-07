Demokrasi mücadelesinden büyükelçilik görevine

Başörtüsü yasağı sebebiyle Türkiye'de tıp eğitimini yarıda bırakarak ABD'de eğitim alan ve uzun süre akademisyenlik yapan Doç. Dr. Merve Kavakçı, Dışişleri Bakanlığı yaz dönemi kararnamesiyle Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçiliğine atandı.

Ankara 1968 doğumlu Kavakçı, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde iki sene okuduktan sonra başörtüsü yasağı sebebiyle tıp eğitimini tamamlamadan ailesi ile ABD'ye gitti.

Kavakçı, Teksas Üniversitesinde Bilgisayar Mühendisliği eğitimini bitirdikten sona Türkiye'ye döndü ve sırayla Refah Partisi ile Fazilet Partisi Genel Merkez Kadınlar Komisyonu Dış İlişkiler Başkanlığı görevini yürüttü.

Milletvekilliği yapması engellendi

Fazilet Partisi'nden 1999'da milletvekili seçilen Kavakçı'nın başörtülü olduğu için milletvekilliği görevi yapması engellendi. Beş sene siyasetten yasaklanan Kavakçı, vatandaşlıktan çıkartıldı.

Kavakçı, ABD'de Harvard Üniversitesi Kennedy School of Government'ta Kamu Yönetimi yüksek lisansı yaptı. Howard Üniversitesinde siyaset bilimi doktorasını tamamlayan Kavakçı, George Washington Üniversitesi ve Howard Üniversitesinde Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyeliği yaptı.

Kavakçı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Danışma Kurulu Onur Üyesi olmasının yanı sıra Duke Üniversitesi tarafından çıkartılan Mediterranean Quarterly'nin editoryal kurulunda ve ayrıca International Islamic Charitable Organization'ın yönetim kurulunda bulunuyor.

"Dünyanın En Etkili 500 Müslümanı" listesinde

Kavakçı, ayrıca Georgetown Üniversitesi tarafından hazırlanan "Dünyanın En Etkili 500 Müslümanı" listesinde yer alıyor.

ABD'nin Siyahları Geliştirme Ulusal Derneği (NAACP) ve George Washington Üniversitesi tarafından Mükemmeliyetçi Kadınlar ödülüne layık görülen Kavakçı'nın TBMM'de örttüğü başörtüsü ABD Kongresi'nde "Dini İnsan Hakları Sembolü" olarak sergilendi.

Türkiye'nin ilk postkolonyal araştırma merkezinin kurucusu olan ve çok sayıda akademik makalesi bulunan Kavakçı'nın yazdığı "Başörtüsüz Demokrasi Tarih İçinde Tarih" adlı kitabı Arapça ve Farsça'ya tercüme edildi.

Kavakçı'nın yazdığı "Başörtüsüz Demokraside Adı Konmamış Darbe" isimli kitabı da 2014 yılında yayımlandı.

Siyasetin Oyunu, Batıda Müslüman Olmak, Dünyanın Güzel İnsanları ve Örtünün Altında Kalanlar kitaplarını yazan Kavakçı'nın "Headscarf Politics in Turkey: A Postcolonial Reading" ve "International Relations in Global Village: Changing Interdependencies " adında İngilizce kitapları da bulunmakta.

Kavakçı'nın siyasi hayatının anlatıldığı "The Day Turkey Stood Still: Merve Kavakci's Walk into the Turkish Parliament" isimli kitap ise Amerikalı akademisyen Richard Peres tarafından kaleme alınmıştı.