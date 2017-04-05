Demirtaş'ın, "Cumhurbaşkanına hakaret" davası

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, Atatürk Havalimanı'nda yaptığı bir açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla 4 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın görülmesine başlandı.

Bakırköy 38. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, mağdur Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ferah Yıldız ile sanık Demirtaş'ın avukatı Bilal Kalkan katıldı.

Hakim Atilla Tanrıvermiş, sanık Demirtaş'ın, Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunduğu ilgili cezaeviyle yapılan şifahi görüşmede, duruşmaya katılmak istemediği yönünde bilgi verildiğini söyledi.

Duruşmada söz alan Demirtaş'ın avukatı Bilal Kalkan, müvekkilinin birkaç sebeple Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katılmama gerekçesi olduğunu, bunlardan birinin Anayasanın 83. maddesine göre hem yasama sorumsuzluğu, hem de yasama dokunulmazlığının olduğunu belirterek, bir diğer gerekçenin ise müvekkilinin adli yargılanma hakkının ihlal edilmesi olduğunu savundu.

Kalkan, müvekkilinin yüksek güvenlikli F tipi cezaevinde kaldığını ifade ederek, ''Müvekkilim hakkında açılan davanın 100'ü aşkın olması, her davanın kendi özgün yapısı gereği ayrı ayrı hazırlanacak savunmaları çok ciddi zaman almaktadır. Müvekkilim şu anda ailesinin ikamet adresinden bin 700 kilometre uzaklıkta bulunan yüksek güvenlikli Edirne F Tipi Kapalı Cezaevinde tutulmaktadır. Aile fertleri ile görüşmesi sınırlıdır. Mahkemenizin duruşma günü de aile görüş günüyle çakışmıştır. Müvekkilimin savunmasını hazırlaması için uygun bir zaman verilerek duruşmanın ertelenmesini talep ederiz.'' diye konuştu.

Mağdur Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ferah Yıldız da davaya katılma talebinde bulunduklarını dile getirerek, ''Sanıktan şikayetçiyiz.'' dedi.

Hakim Atilla Tanrıvermiş, Erdoğan'ın suçtan zarar görme ihtimaline binaen katılma talebinin kabulüne karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. AA

