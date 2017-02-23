Demirtaş'ın 'alenen hakaret' davasında reddi hakim talebi

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, bir basın açıklamasında eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na "alenen hakaret" ettiği iddiasıyla 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istemiyle yargılanmasına başlandı. Dosya, Demirtaş'ın reddihakim talebi üzerine, üst mahkemeye gönderildi.

İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, başka suçtan Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Demirtaş'ın Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yoluyla katılımı sağlandı. Demirtaş'ı 21 avukat temsil ederken, davanın müştekisi eski Başbakan Ahmet Davutoğlu adına duruşmaya avukat İsmail Safi Işık katıldı. Duruşmayı HDP Milletvekili Pervin Buldan da izledi.

Duruşmada, taleplere ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme, Demirtaş'ın dava konusu sözleri daha önce Meclis'te söyleyip söylemediğinin araştırılmasına ve davanın düşmesine karar verilmesi talebinin, "mahkemece araştırma yapılamayacağı, varsa bu hususun sanık veya avukatları tarafından bildirilmesi gerektiği, bunun her aşamada yapılabileceği, bu aşamada yasama sorumsuzluğundan bahsedilemeyeceğinin anlaşıldığını" belirterek, reddine hükmetti.

Sanık avukatı Ercan Kanar da mahkemenin ret kararının hukuka aykırı olduğunu savunarak, bu karardan vazgeçilmesini talep etti. Kanar'ın, "Yasama sorumsuzluğunu ihlal ederseniz, seçmenlerin egemenlik hakkını da ihlal edersiniz." sözüne karşılık hakim Bekir Nabi Çelen, "Seçmenlerin hakaret etme hakkı da mı var?" diye sordu.

Hakimin bu sorusu üzerine tekrar söz alan Demirtaş, "İhsası rey yapıyorsunuz. Siz burada kanaat belirtiyorsunuz. AİHM'nin bu konuda kararları vardır. Anayasa Mahkemesi bırakın seçileni seçmenin de ifade hakkını korumuştur." şeklinde konuştu. Hakim Çelen bu kez, "Madem yanlış anlaşıldı, sözümü geri alıyorum." dedi.

Avukatlarının da hakime itirazda bulunduğu Demirtaş, "Sizin sözünüz, hakaretin varlığını kabul etmek anlamına gelir. Tarafsızlığınızı yitirdiğinizi düşünüyorum. Hakimin reddi talebinde bulunuyorum. Hayatım boyunca ilk kez reddi hakim talebinde bulunuyorum." şeklinde konuştu.

Hakim tutanağa, "ihsası rey" yapmadığına dair kendi görüşünü yazmak istedi ancak sanık avukatları Ceza Muhakemesi Kanunu'nda böyle bir uygulama olmadığını belirterek, tutanağa hakimin görüşünün geçemeyeceğini öne sürdü. Hakim Çelen de, "Öyle bir söz ağzımızdan çıktı ama bunun ihsası rey olmadığını da söylemek düşer bize." dedi.

Tekrar söz alan avukatlar, adil yargılama yapamayacağını düşündüklerini belirterek, hakimin reddi talebine katıldıklarını bildirdi.

Hakim Çelen ise, ret talebinin değerlendirilmesi için dosyanın üst mahkeme sayılan nöbetçi ağır ceza mahkemesine gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. AA