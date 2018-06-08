  • 08 HAZIRAN 2018, CUMA

TRT Haber

  • DOLAR 4.538
    EURO 5.341
  • BIST 96851.23
    ALTIN 189.495
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Demirören Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören hayatını kaybetti

Demirören Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören hayatını kaybetti

Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören, 79 yaşında yaşamını yitirdi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Demirören Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören hayatını kaybetti

Sağlık sorunları sebebiyle hastaneye kaldırılan Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen 79 yaşındaki Demirören hayatını kaybetti.

Erdoğan Demirören kimdir?

Erdoğan Demirören 28 Ağustos 1938'de Bursa'nın İnegöl ilçesinde dünyaya geldi. Saint Benoit Lisesi'nden mezun oldu. İş hayatına oto yedek parçası ithalatı ve pazarlaması yapan aile şirketinde başladı. Babası Şükrü Demirören'in vefatıyla da şirketin başına geçti. 

Demirören önderliğindeki şirket, faaliyetlerini çeşitlendirdi. LPG sektörüne yapılan yatırımlarla bu alanda Türkiye'de lider konuma gelindi. 

Demirören, 2011'de Milliyet ve Vatan gazetelerini satın alarak medya sektörüne de girdi. Bu alandaki etkinliğini geçtiğimiz günlerde Doğan grubunundaki tüm medya işletmelerini devralarak artırdı. 

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in babası olan Erdoğan Demirören, Özel Ata Lisesi'nin de sahibiydi.

Kaynak: TRT Haber 

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER