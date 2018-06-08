Demirören Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören hayatını kaybetti

Sağlık sorunları sebebiyle hastaneye kaldırılan Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen 79 yaşındaki Demirören hayatını kaybetti.

Erdoğan Demirören kimdir?

Erdoğan Demirören 28 Ağustos 1938'de Bursa'nın İnegöl ilçesinde dünyaya geldi. Saint Benoit Lisesi'nden mezun oldu. İş hayatına oto yedek parçası ithalatı ve pazarlaması yapan aile şirketinde başladı. Babası Şükrü Demirören'in vefatıyla da şirketin başına geçti.

Demirören önderliğindeki şirket, faaliyetlerini çeşitlendirdi. LPG sektörüne yapılan yatırımlarla bu alanda Türkiye'de lider konuma gelindi.

Demirören, 2011'de Milliyet ve Vatan gazetelerini satın alarak medya sektörüne de girdi. Bu alandaki etkinliğini geçtiğimiz günlerde Doğan grubunundaki tüm medya işletmelerini devralarak artırdı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in babası olan Erdoğan Demirören, Özel Ata Lisesi'nin de sahibiydi.

Kaynak: TRT Haber