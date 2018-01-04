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Buradasınız : » » 'Demir Kilise'nin yeni halini ilk kez TRT Haber görüntüledi

'Demir Kilise'nin yeni halini ilk kez TRT Haber görüntüledi

Dünyanın ilk ve tek demir kilisesi yeniden kapılarını açmak için gün sayıyor. 7 yıl süren restorasyon tamamlandı. Kiliseyi restorasyon sonrasında ilk kez TRT Haber görüntüledi.

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Demir Kilisenin yeni halini ilk kez TRT Haber görüntüledi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen Balat'taki "Demir Kilise" olarak bilinen Sveti Stefan Kilisesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bulgaristan Başbakanı Borisov'un katılacağı törenle 7 Ocak Pazar günü ibadete açılacak.

 

Yanan ahşap kilise yerine demirden inşa edilen ve açılışı 1898 yılında yapılan Demir Kilise, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 7 yıl süren çalışmayla baştan aşağı restore edildi.

Haliç'in kıyısında bulunan ve 9 yıldır ibadete kapalı olan Demir Kilise'nin ibadete açılması için son rötuşlar yapılıyor. Belediye ekipleri, çevre düzenlemesini de bitirme aşamasına getirerek kiliseyi, 7 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bulgaristan Başkanı Borisov'un katılacağı açılışa hazırlıyor.

Bulgar Eksarhlığı Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Vasil Liaze, hazırlıkların tamamlandığını belirterek, 9 yıldır kapalı olan tarihi kilisenin açılacak olmasına çok sevindiklerini söyledi.

Liaze, açılışın çok görkemli olacağını bu etkinlik için Başbakan Borisov'un yanı sıra çok sayıda Bulgar'ın da geleceğini belirterek, Demir Kilise'nin aslına uygun restore edilmesinde katkısı olan herkese teşekkür etti.

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