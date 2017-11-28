  • 28 KASIM 2017, SALI

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Buradasınız : » » Demir İpek Yolu'nda Türkiye'den ilk sefer

Demir İpek Yolu'nda Türkiye'den ilk sefer

Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı ile Türkiye'den Azerbaycan'a gidecek ilk tren, Mersin'den hareket etti.

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Demir İpek Yolunda Türkiyeden ilk sefer

Mersin'in Yenice beldesinde, içerisinde ticari mal bulunan konteynerlerin yüklendiği tren yola çıktı.

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'nu kullanacak tren 4 gün sonra Azerbaycan'a ulaşacak.

Konteynerler, Gürcistan'ın Ahılkelek istasyonunda, Azerbaycan'a ait vagonlarına aktarılacak.

Tren 7 gün sonra da Türkmenistan'da olacak.  

Demiryolu hattıyla Çin'den yola çıkan yük, Kazakistan ve Türkmenistan üzerinden Hazar Denizi ile Azerbaycan'ın Alat Limanına ulaştırılacak.

Sonra da Gürcistan ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya götürülecek.

Ekonomik ve uluslararası ilişkiler açısından bölgesel zenginliğe katkı sağlaması planlanan hat, 838 kilometre uzunluğunda.

Hattın Türkiye'de yer alan 76 kilometrelik bölümü üzerinde 4 istasyon ile 3 köprü inşa edildi. 

AA
 

Etiketler: demir ipek yolu, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu, Azerbaycan, Mersin
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