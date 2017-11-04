'Demir İpek Yolu'nda ilk tren Mersin'e ulaştı

"Demir İpek Yolu" olarak nitelendirilen, tarihi İpek Yolu'nu canlandıracak "Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu Hattı"nın Azerbaycan'daki resmi açılışı sonrası Kazakistan'dan yola çıkan ilk tren, son durağı olan Mersin'e ulaştı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye yaklaşık 90 kilometre mesafedeki Alat Limanı'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Başbakanı Bakıtcan Sagintayev, Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov ve Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili'nin katılımıyla 30 Ekim'de resmi açılışı yapılan BTK Demiryolu Hattı'ndan hareket eden tren, ilk durağı olan Kars'a 3 Kasım'da geldi.

Bin 258 kilometrelik mesafeyi 30 saatte tamamladı

Tren, Mersin Garı'na gelene kadar bin 258 kilometrelik mesafeyi 30 saatte tamamladı.

Treni karşılayan TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Veysi Kurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok önemli bir koridorun açıldığını belirterek "Ülkelerimize, sanayicilerimize, bölgemize inşallah hayırlı ve uğurlu olur. Hakikaten çok önemli bir koridor. Adeta Avrupa'yı, ülkemiz üzerinden Çin'e, yine Çin'i ülkemiz üzerinden Avrupa'ya bağlayacak bir kardeşlik ve dostluk koridoru." dedi.

Trenin, 30 konteynerden oluştuğunu ve 600 ton buğday taşıdığını dile getiren Kurt, şöyle devam etti:

"Kazakistan'dan Türkiye'ye kadar yaklaşık 4 bin 200 kilometrelik mesafede yüklerin, güvenli ve aksama olmadan Mersin'e kadar geldiğini gördük. Emeği geçen Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleştirme Bakanımıza teşekkürlerimizi ve saygılarımızı ifade ediyoruz. İnşallah bundan böyle bu demiryolu hattıyla Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan ve Gürcistan arasında dostluğumuz daha da iyi olur, kardeşliğimiz daha güzel olur."