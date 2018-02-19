Demir ağlarda son durak: Kurtalan

Kurtalan Ekspresi Cumhuriyetin kuruluşundan 21 yıl sonra, Cumhuriyetin kurulduğu gün başladığı seferlerinde ilk istasyondan son istasyona kadar olan 1212 kilometrelik güzergah boyunca Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Malatya, Elazığ, Diyarbakır ve Batman başta olmak üzere 70'ten fazla durakta yolcularını selamlıyor.

Merhum Sanatçı Barış Manço'nun da esinlenerek 1972 yılında kurduğu müzik grubuna adını verdiği, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık A.Ş'nin Kurtalan Ekspresi'nde yolculuk, Ankara'dan başlayıp Siirt'in Kurtalan ilçesinde son buluyor.

Demir yolu ulaşımında Türkiye'nin en eski hatlarından olan Kurtalan Ekspresi ile yolculuk 23 saatte tamamlanıyor.

Seferler bazen başlangıç bazen de dönüş hikayelerinin adresi olurken, yolculuk boyunca geçilen güzergahlar yolculara görsel bir şölen sunuyor.

Kimi zaman okula öğrenci kimi zaman asker ocağına Mehmetçik kimi zaman da gurbete işçi taşıyan Kurtalan Ekspresi'nin yolcu profili aradan geçen yıllarda değişse de o geleceğe umut taşımaya devam ediyor.

İlk seferine 29 Ekim 1944'te başladı

Kurtalan Ekspresi demir ağların örülmesinin ardından ilk seferini 29 Ekim 1944'te gerçekleştirdi.

"Demiryolları ülkelerin can damarlarıdır"

1972 yılında TCDD bünyesinde ilk olarak Kurtalan'da göreve başlayan ve 40 yılı aşkın süre görev yaptıktan sonra emekli olan 73 yaşındaki Mehmet Şimşek, o zamanlardaki trenlerle günümüzdeki trenler arasında çok fark bulunduğunu söylüyor. Şimdiki trenlerde konfor, güven ve hizmetin daha iyi olduğunu da sözlerine ekliyor.

"Son duraktı Kurtalan, oradan öteye demiryolları çalışmıyordu. Karayolları da şimdiki gibi işlek değildi. Bitlis, Tatvan buraların da yolcusunu taşırdık. O dönemlerde yolcu çoktu ama tercih ettikleri için değil başka ulaşım imkanı olmadığından. Şimdilerde ise yolcular treni daha çok rahatlık için tercih ediyor. Trenlerin restoranı var, yataklı bölümü var. Kişi rahat bir yolculuk yapmak istiyorsa treni tercih ediyor. Trenin gittiği yerde huzur ve refah olur. Bir yerde ulaşım kolay olunca yatırımcılar oraya yönelir. Bir yerde tren varsa orada kalkınma var demektir. Demir yolları ülkelerin can damarlarıdır."

Kaynak: AA