  • 28 TEMMUZ 2017, CUMA

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Dekan trafik kazasında öldü

Sivas'ta kaza geçiren Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Sezgin hayatını kaybetti.

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Dekan trafik kazasında öldü

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında, Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Sezgin hayatını kaybetti, oğlu ve eşi yaralandı.

Sezgin'in (43) kullandığı 57 AB 644 plakalı otomobil, Sivas-Ankara karayolunun Direkli-Bedirli kavşağı mevkisinde kontrolden çıkarak refüjdeki beton direğe çarptı.

Sürücü Sezgin ile eşi Mecbure Tülay Sezgin (37) ve oğlu Asrın Sezgin (7) yaralandı.

Araçta sıkışan Murat Sezgin, Sivas İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkartıldı.

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan yaralılardan Murat Sezgin, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Asrın Sezgin'in ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kazanın, Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Sezgin'in, eşi ve çocuğuyla tatil için ailesinin yaşadığı Malatya'nın Pütürge ilçesine giderken yaşandığı öğrenildi.

Etiketler: sinop üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Sezgi, trafik Kazası
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