Değişen iklim koşulları giyim tarzını da etkiliyor

Mevsimler arası geçişkenliğin artması hazır giysi ve ayakkabı üretiminde, hatta moda akımlarında bazı değişikliklere neden oluyor. Bir sezon bitmeden diğerinin başlaması, Türkiye gibi dört mevsimi yaşayan ülkelerde 12 ay kullanılabilecek ürünlere ilgiyi artırıyor.

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Karasu, 15 Mayıs Dünya İklim Günü dolayısıyla açıklama yaptı. İklim değişikliğinin giyime bakışı ve yaklaşımları değiştirdiğini belirten Karasu, bütün dünyada sürdürülebilir ve döngüsel ekonominin konuşulduğunu söyledi.

"Biz iklimi değiştiriyoruz, iklim de bizim giyim tarzımızı değiştiriyor. Ani iklim değişikleri oluyor. Geçen yıl batı bölgelerinde beklenmeyen kar yağışı ile karşılaştık. Bu yıl ise neredeyse kar yağmadı. Şimdi de sel oluyor. İklim değişikliği nedeniyle tekstilden hazır giyime kadar daha konforlu, hafif kullanımlı teknolojik ürünler tercih ediliyor. İnsanlar artık giydiği ürünün hafif, termal, spor, aktif giyimde kullanılabilecek ürünler olmasını talep ediyor. Klasik giyimin yerini artık rahat ve modern dönem giysileri alıyor. Bunda en önemli sebeplerden birisi iklimsel değişiklik. Eskiden ekoseli kumaştan yapılan erkek ceketleri vardı, o neredeyse artık yok oldu. İtalyan çok büyük modacıların yaptığı kaşmir, kalın yünlü paltolar vardı, artık neredeyse onları görmüyoruz. Küresel ısınma, iklimsel değişikliklerle beraber giyim alışkanlıkları ve moda da değişiyor."

"12 ay boyunca kullanılabilen ürünlere yönelim oluyor"

Hadi Karasu, Türkiye gibi 4 mevsimi yaşayan ülkelerde neredeyse sezon geçişinin yok gibi olduğunu vurgulayarak, "Sezon geçişleri artık önceki aylara geliyor. 12 ay boyunca kullanılabilen ürünlere yönelim oluyor. Geçen yıl sağlam kış olunca modacılar koleksiyonlarına bu yıl için kalın ürünler koydular. Bu yıl ılıman bir kış geçirince, bahar sezonu da erkene çekilince o ürünler stoklarında kaldı. Outlet'lerde ürünleri ellerinden çıkardılar. Yazlık kıyafetlerimizi, kısa kollularımızı çıkaralı neredeyse bir ay oldu" dedi.

"Kış bitmeden yaz, yaz bitmeden kış başlıyor"

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Yönetim Kurulu Başkanı Sabur Endican da, iklim şartlarındaki değişim nedeniyle ayakkabı sektörünün, üretim noktasında kendisini yenilediğini söyledi.

"Artık eski dönemlerdeki kışları yaşamıyoruz" diyen Endican, şunları dile getirdi:

"Bunun yanında ciddi anlamda yaşam şekillerinin de değişimi ayakkabı üretiminin değişmesine sebep olmaktadır. Artık araçlarla seyahat, ağır kış ayakkabılarının üretiminde ciddi düşüşlere sebep oldu. Modaya yönelik hızlı üretimlerin iklim değişikliklerine bağlı olarak üreticiyi çok hızlı değişime ve hızlı üretime zorladı. Henüz kış bitmeden yaz, yaz bitmeden kış başlıyor ve siz üretici olarak bir yıl önceden bu değişiklikleri takip etmek zorundasınız. Ayakkabıda farklı tarzlara yönelme, tamamen moda algısı ile ilgili bir durum ama bunun yanında artık insanlar, kendilerini rahatsız eden her türlü ayakkabıdan uzak durarak daha rahat edebildikleri, tarzlarına ve modaya uygun ayakkabıları tercih etmektedir."

Kaynak: AA