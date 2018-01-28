  • 29 OCAK 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Karla Karışık Yağmurlu
Karla Karışık Yağmurlu
  • DOLAR 3.746
    EURO 4.656
  • BIST 120701.92
    ALTIN 162.498
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Define ararken patlatılan dinamit can aldı

Define ararken patlatılan dinamit can aldı

Kayseri'de define ararken patlatılan dinamitin etkisiyle oluşan göçüğün altında kalan 2 kişiden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralı kurtarıldı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Define ararken patlatılan dinamit can aldı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki Taşhan Mahallesi Danaözü mevkisinde patlama sesi duyan vatandaşlar, jandarmaya haber verdi.

Sesin yükseldiği yere gelen ekipler, arazide define aradıkları ve dinamit patlattıkları öne sürülen Sefer Aslan ile Mustafa Ülger'in, patlamanın etkisiyle oluşan göçüğün altında kaldığını belirledi.

Olay yerine çağıralan UMKE ekipleri, Aslan'ı yaralı kurtarırken Ülger'in cesedine ulaştı.

Aslan, sağlık ekipleri tarafından Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, Ülger'in cenazesi de aynı hastanenin morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: kayseri, define, göçük
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER