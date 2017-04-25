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Buradasınız : » » Dedektör köpekler zehir tacirlerinin korkulu rüyası

Dedektör köpekler zehir tacirlerinin korkulu rüyası

Narkotik suçlarla mücadele ekipleri tarafından yılın ilk 3 ayında düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucunun yüzde 65'i narkotik dedektör köpekler tarafından bulundu.

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Dedektör köpekler zehir tacirlerinin korkulu rüyası

Türkiye genelinde narkotik suçlarla mücadele ekipleri tarafından yılın ilk 3 ayında düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucunun yüzde 65'i narkotik dedektör köpekler tarafından bulundu.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Köpek Eğitim Merkezi'nde eğiticileri ile zorlu bir eğitimden geçen narkotik dedektör köpekler, 2017'nin ilk üç ayında hassas burunları sayesinde yakalanmalarına yardımcı oldukları uyuşturucu madde miktarıyla büyük bir başarıya imza attı.

Ekipler tarafından Türkiye genelinde düzenlenen operasyonlarda 13 ton 218 kilo 706 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken bunun 8 ton 517 kilogramı narkotik dedektör köpekler sayesinde yakalandı.

Yetkililer, Türk Polis Teşkilatının tüm personeli ve yardımcı unsurlarıyla zehir tacirleriyle mücadelesini kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğini bildirdi.

Etiketler: narkotik suçlar, uyuşturucu, dedektör köpekler, Emniyet Genel Müdürlüğü, uyuşturucu madde
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