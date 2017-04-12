  • 12 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 17º
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.679
    EURO 3.906
  • BIST 91137.23
    ALTIN 150.577
Buradasınız : » » DEAŞ'lıların evinden FETÖ kitapları çıktı

DEAŞ'lıların evinden FETÖ kitapları çıktı

Kırıkkale'de DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 5 şüphelinin evlerinde FETÖ'ye ait dergi ve kitap ele geçirildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
DEAŞlıların evinden FETÖ kitapları çıktı

Kırıkkale'deki terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait dergi ve kitap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terör Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, kent merkezinde terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu öne sürülen kişilerin bulunduğu 3 eve operasyon düzenledi.

Evlerde yapılan aramada DEAŞ'a ait bez parçası, çok sayıda dergi, gazete, silah, pasaport ile FETÖ'ye ait dergi ve kitap ele geçirildi.

Gözaltına alınan D.Ç, E.Y, N.F, O.A. ve K.A, emniyete götürüldü.

Bu kişilerle irtibatlı olduğu iddia edilen H.T.T'nin de Gaziantep'te yakalandığı öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Etiketler: DEAŞ, fetö, Kırıkkale
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER