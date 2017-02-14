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Buradasınız : » » DEAŞ'lılara ikametgah belgesi çıkarmışlar

DEAŞ'lılara ikametgah belgesi çıkarmışlar

DEAŞ üyesi 3 kişinin, bazı şehirlerde örgütün yurt dışı kamplarında eğitim alan örgüt üyelerine sahte evraklarla ikamet belgesi aldıkları ortaya çıktı.

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DEAŞlılara ikametgah belgesi çıkarmışlar

Giresun merkezli İstanbul ve Adana'da 6 Şubat'ta tarihinde yapılan operasyonda tutuklanan terör örgütü DEAŞ üyesi 3 kişinin, bazı şehirlerde örgütün yurt dışı kamplarında eğitim alan örgüt üyelerine sahte evraklarla ikamet belgesi aldıkları ortaya çıktı.

Ocak ayında polis tarafından şüphe üzerine gözaltına alınan bir kişinin DEAŞ'le bağlantılı olabileceği ihtimali üzerine cumhuriyet başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Giresun Emniyet Müdürlüğü tarafından bazı kişiler teknik takibe alınmış, 6 Şubat tarihinde de Giresun merkezli İstanbul ve Adana'da 3'ü Suriye ve Iraklı olmak üzere 6 kişi gözaltına alınmış, adliyeye çıkarılan yabancı uyruklu B.A.F, A.M. ve S.M. isimli kişiler tutuklanmıştı.

Tutuklananların terör örgütü DEAŞ'ın İstanbul hücre yapılanması bünyesinde bulundukları, örgüte eleman kazandırma çalışmaları yürüttükleri öğrenildi.

Zanlıların ayrıca bazı şehirlerde yurt dışındaki kamplarda eğitim alan örgüt üyeleri için sahte evraklarla ikamet belgeleri edindikleri belirlendi.

Ayrıca, Giresun Emniyet Müdürlüğünce sahte belgelerle ikamet alan örgüt üyelerinin kimliklerinin tespiti için de çalışmalar devam ediyor.

Etiketler: DEAŞ, ikametgah belgesi, operasyon
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