  • 04 EKIM 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » DEAŞ'lı terörist İzmir'de yakalandı

DEAŞ'lı terörist İzmir'de yakalandı

İzmir'de şüphe üzerine gözaltına kişinin valizinden askeri kıyafet, devre tamamlayıcılar, telefonundan ise askeri araçların geçişini gösteren video ve krokiler çıktı.

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DEAŞlı terörist İzmirde yakalandı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, şehirlerarası otogarda şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Suriye uyruklu olduğu belirlenen A.Z'nin elindeki valiz ve çantasında yapılan aramada askeri kıyafetler, 2 hafıza kartı, 2 CD, cep telefonu, telefon bataryası, sim kart ile çeşitli ebatlarda devre tamamlayıcı ve aktarım kabloları bulundu.

Zanlının telefonunu inceleyen ekipler, askeri kamuflajlı uzun namlulu silahlarla çekilmiş fotoğraflar, askeri araçların geçişini gösteren videolar ve havadan çekilmiş değişik krokiler olduğunu tespit etti.

Sosyal medya profilinde ise Arapça "DEAŞ" anlamına gelen yazı gören ekipler şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlı, emniyete götürüldü. 

Etiketler: DEAŞ'lı terörist, DEAŞ'lı terörist İzmir'de yakalandı, Terör örgütü DEAŞ
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