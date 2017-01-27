DEAŞ'ın 'sözde emiri' tutuklandı

İstanbul'da DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan ve terör örgütünün kentteki Tacik, Özbek, Uygur ve Kazak hücrelerinden sorumlu sözde emiri olduğu belirlenen "Azra" kod adlı A.K'nin de aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, yılbaşı gecesi Ortaköy'deki terör saldırısını gerçekleştiren Abdulgadir Masharipov'u yakalamak için 2 Ocak'ta düzenledikleri eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklandı.

Şüphelilerden "Azra" kod adlı A.K'nin, terör örgütü DEAŞ'ın İstanbul'daki Tacik, Özbek, Uygur ve Kazak hücrelerinden sorumlu sözde emiri olduğu bildirildi.