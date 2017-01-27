DEAŞ'ın keskin nişancısı tutuklandı

Kilis'in Elbeyli ilçesinde düzenlenen operasyonda yakalanan terör örgütü DEAŞ mensubu Suriyeli keskin nişancı tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan, eylem için Türkiye'ye geldiği tespit edilen DEAŞ üyesi terörist İsmail M. (27), jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan cezaevine gönderildi.

Elbeyli ilçesinde 24 Ocak'ta düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu İsmail M. yakalanmış, zanlının terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu, örgütte keskin nişancı olarak görev aldığı, kardeşleri Y.M. ve A.M'nin de halen örgütte aktif faaliyet gösterdikleri belirlenmişti.