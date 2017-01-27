  • 27 OCAK 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara -2º
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.889
    EURO 4.159
  • BIST 83964.49
    ALTIN 147.935
Buradasınız : » » DEAŞ'ın keskin nişancısı tutuklandı

DEAŞ'ın keskin nişancısı tutuklandı

Kilis'in Elbeyli ilçesinde düzenlenen operasyonda yakalanan terör örgütü DEAŞ mensubu Suriyeli keskin nişancı tutuklandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
DEAŞın keskin nişancısı tutuklandı

Kilis'in Elbeyli ilçesinde düzenlenen operasyonda yakalanan terör örgütü DEAŞ mensubu Suriyeli keskin nişancı tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan, eylem için Türkiye'ye geldiği tespit edilen DEAŞ üyesi terörist İsmail M. (27), jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan cezaevine gönderildi.

Elbeyli ilçesinde 24 Ocak'ta düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu İsmail M. yakalanmış, zanlının terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu, örgütte keskin nişancı olarak görev aldığı, kardeşleri Y.M. ve A.M'nin de halen örgütte aktif faaliyet gösterdikleri belirlenmişti.

Etiketler: keskin nişancı, Kilis, Elbeyli, DEAŞ, deaş keskin nişancı, terör örgütü, terör operasyonu
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER