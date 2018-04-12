DEAŞ'ın istihbaratçısı ve celladı olduğu iddia edilen zanlılar Adana'da yakalandı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütü DEAŞ'a yönelik 30 Mart'ta düzenlediği operasyonda yakalanan 5 kişi ile daha sonra gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Gözaltına alınan B.D., 5 aylık hamile olduğunun tespit edilmesiyle ifadesi alınarak savcı talimatıyla serbest bırakıldı.

Polis, zanlılardan Suriyeli Raed Hajjio O.'nun Suriye'de örgütün elinde olmayan bölgelerde yumurta satıcısı gibi gezerek istihbarat topladığını tespit etti.

Akrabalardan birinin çatışmada öldüğü, birinin de intihar saldırısı gerçekleştirdiği, 2 oğlunun ise örgütte görev yaptığı belirlenen Raed Hajjio O.'nun, istihbaratçı olmadan önce DEAŞ adına cellatlık yaptığı öne sürüldü.

Zanlılardan Mehmet E.'nin ise haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlüleri kandırarak örgütün Suriye'deki kamplarına götürdüğü iddia edildi.

Bu arada, Mehmet E.'nin babası Mustafa E.'nin de 2016'da evinde 3 uzun namlulu silah ile mermiler bulunmasından sonra örgütle bağlantısı olduğu gerekçesiyle tutuklandığı öğrenildi.

Diğer zanlıların da örgüt adına düzenlenen toplantılara katıldığı ve eleman temin ettiği ileri sürüldü.

Biri Suriyeli 7 zanlı, sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA