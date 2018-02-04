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Buradasınız : » » DEAŞ'ın eylem hazırlığı içinde olan sözde "medya bakanı" yakalandı

DEAŞ'ın eylem hazırlığı içinde olan sözde "medya bakanı" yakalandı

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde "medya bakanı" olduğu belirlenen Ömer Yetek yakalandı.

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DEAŞın eylem hazırlığı içinde olan sözde &quot;medya bakanı&quot; yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, terör örgütü DEAŞ'ın sözde "medya bakanı" olduğu belirlenen Ömer Yetek'in Ankara'da bulunduğu istihbaratını aldı.

İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri düzenledikleri operasyonla yeni eylem hazırlıkları içerisinde olduğu tespit edilen Ömer Yetek'i gözaltına aldı.

Yetek'in, DEAŞ'ın yayın organlarının kontrolünü sağladığı ve Türkiye'de gerçekleşen birçok terör olayını yönettiği belirlendi.

Ömer Yetek, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Ömer Yetek, DEAŞ, ankara
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