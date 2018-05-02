  • 02 MAYIS 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » DEAŞ'ın Deyrizor 'sözde emiri' Sakarya'da yakalandı

DEAŞ'ın Deyrizor 'sözde emiri' Sakarya'da yakalandı

Sakarya'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'nin Deyrizor kenti 'sözde' emirinin de aralarında bulunduğu 3 örgüt üyesi yakalandı.

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DEAŞın Deyrizor sözde emiri Sakaryada yakalandı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütüğü, DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri istihbarat çalışmaları yaptı.

Çalışmalar neticesinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi üzerlerindeki sahte kimliklerle yakaladı.

Gözaltına alınan şahıslardan birinin Suriye Deyrizor'da terör örgütü içerisinde "sözde emir" olarak faaliyet gösterdiği, diğer şüphelilerin de Türkiye'de terör örgütü adına faaliyet yürütülmesi için para gönderme eylemlerini gerçekleştirdikleri bilgisine ulaşıldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

Etiketler: suriye, sözde emir, sakarya, Deyrizor, DEAŞ
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