DEAŞ'ın AVM'ye bombalı saldırı girişimi iddianamesi kabul edildi

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, geçen yıl Cumhuriyet Bayramı'ndan bir gün önce Bayrampaşa'da bir alışveriş merkezinin otoparkına bombalı araç ve motosiklet bırakarak uzaklaşmaya çalışırken yakalanan 2'si kadın 4 DEAŞ'lı teröristin de aralarında olduğu 8'i tutuklu 14 şüpheliyle ilgili yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianame üzerindeki incelemesini tamamladı.

İddianameyi kabul eden mahkeme heyeti, tensip zaptında, ilk duruşmanın 26 Nisan'da Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde yapılmasına ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Heyet, tutuksuz sanıkların da duruşmada hazır olması için yazı yazılmasını kararlaştırdı.

İddianamedeki detaylar

İddianamede, Esenyurt ve Arnavutköy'deki ikametgahlarda eş zamanlı olarak yangın çıktığı bilgisi üzerine olay yerine giden itfaiye ekiplerinin, 27 mutfak tüpünü açık olduğu ve birtakım elektronik devre elemanları bulunduğu bilgisini emniyete bildirmesine üzerine çalışma başlatıldığı anlatıldı.

Esenyurt'taki adreste sanıklardan Mücahit Şahin'in, Arnavutköy'deki adreste ise Sezgen Pekdemir'in ikamet ettiği belirtilen iddianamede, bu iki sanıkla birlikte yapılan çalışmalar neticesinde sanıklar Can Yenil ve Hatice Yurdakul'un 28 Ekim 2017'de Bayrampasşa'daki alışveriş merkezi Forum İstanbul'un otoparkında yakalanarak gözaltına alındıkları hatırlatıldı.

İddianamede, "Söz konusu bombalı eylem girişiminin DEAŞ terör örgütü mensubu sanıklar tarafından İstanbul'un en önemli alışveriş merkezlerinden biri olan Forum İstanbul'a yönelik, merkezin en kalabalık olduğu günlerden biri olan cumartesi günü ve bir gün sonra Cumhuriyet Bayramı olacağı da göz önünde bulundurularak yapılmaya çalışıldığı tespit edilmiştir" denildi.

Bomba İmha Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 34 PV 9714 plakalı otomobil, 34 PV 9193 plakalı motosiklet ve emanet eşya dolaplarında patlayıcı düzeneklerin olduğunun tespit edildiği kaydedilen iddianamede, ele geçirilen bomba düzenekleri üzerinde bazı sanıkların parmak izlerinin olduğu aktarıldı.

İddianamede, sanıkların yakalanmadan bir gün önce 27 Ekim 2017'de patlayıcıları bir fırının içerisinde alışveriş merkezine nasıl soktukları şöyle anlatıldı:

"Yapılan tespite göre, söz konusu patlayıcı maddelerin bir kısmının, AVM'den satın alınan bir fırın içerisine tüm sanıklarca yerleştirildiği, daha sonra fırının kolilendiği, koli içerisindeki patlayıcı maddelerin olaydan bir gün önce 27 Ekim 2017'de Mücahit Şahin ve Hatice Yurdakul tarafından alışveriş¸ merkezine götürüldüğü anlaşılmıştır. Burada elde edilen kamera görüntülerine göre, kolinin X-ray cihazına sığmadığı için yanından alışveriş merkezine sokulduğu, daha sonra uygun bir yerde kolinin açılarak çıkarılan patlayıcı maddelerin emanet dolaplarına yerleştirildiği tespit edilmiştir."

İddianamede, terör örgütü mensubu olmadığı veya örgüte yardımda bulunmadığı tespit edilen güvenlik görevlileri E.B. ve A.K'nin, "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hangi eylemler yer aldı?

İddianamede, 28 Ekim 2017'de alışveriş merkezine bomba yüklü motosiklet ve araçla gelen, olay tarihinde de polisin yaptığı operasyonla yakalanan sanıklar Can Yenil, Hatice Yurdakul, Sezgen Pekdemir ve Mücahit Şahin'in, gerek Türkiye'de gerekse İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı'ndan bir gün önce çok büyük bir bombalama eylemine kalkıştıkları anlatılarak, "Tüm dosya kapsamı uyarınca elde edilen deliller ışığında sanıkların DEAŞ silahlı terör örgütü mensubu oldukları tespit edilmiştir. DEAŞ'a ait bilgi paylaşımları, ele geçen suç unsurları patlayıcılara ait rapor ve götüntüler ışığında sanıkların planladıkları bu eylemi gerçekleştirmek amacıyla ikamet ettikleri Arnavutköy ve Esenyurt'taki evlerde bomba yapımında kullanılan maddeleri satın alarak patlayıcı madde yapmaya başladıkları anlaşılmıştır" bilgisi yer aldı.

Olay günü 28 Ekim 2017'de tüm sanıkların gerek araç gerek motosiklet gerekse sırt çantalarındaki bombalarla alışveriş merkezine geldikleri belirtilen iddianamede, polisleri gören sanıkların, bomba yüklü araçlara doğru kaçmaları üzerine yapılan operasyonla yakalandıkları anlatıldı. İddianamede, şahısların araçlarında ve alışveriş merkezindeki emanet dolaplarında yapılan aramalarda toplam 109 el yapımı bomba, 2 silah ile 7 bıçağın ele geçirildiği vurgulandı.

İddianamede, sanıkların araçlarında yapılan operasyonda bulunan tabanca niteliğindeki iki silahın olaydan bir süre önce Güven Güler ve Abdülmenaf Ubin ve onların da irtibatlı oldukları Ferhat Kahraman ve Mustafa Eren'in temin edildiği belirtilerek, silah temini yaptığı belirlenen 4 sanığın ''izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme, satma" suçlamasıyla cezalandırılması talep edildi.

"Emniyet", "IKEA", "Turyol''

İddianamede, sanıkların ikametlerinde ele geçirilen kısmen yanmış ve ıslanmış deftere ve görsellerine de yer verildi. Söz konusu defterde, alışveriş merkeziyle ilgili bazı krokiler, ayrıca emniyetin isminin geçtiği bir krokinin tespit edildiği, olaydan önce yapılan keşifler, ayrıca "IKEA", "Stok", "Turyol'' ibarelerinin yazıldığı belirtildi.

Eylem hazırlığında yakalanan sanıkların evlerinden ayrılmadan önce çocuklarını Hatice Yurdakul'un tanıdığı Çeçen uyruklu Daut Bubakarova ve Markha Abubakarova'ya bıraktıkları belirtilen iddianamede, bu sanıkların her ne kadar örgüt mensubu olmasalar da yardımda bulundukları aktarıldı.

İddianamede, Serdarbek Hojiev'in, sanıkları ve kaldıkları evi kontrol ettiği, eve giderken de diğer sanık Akramjon Kuziboev'in motosikletini aldığı belirtilerek, bu iki sanığın da "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme" suçlamasıyla cezalandırılması talep edildi.

İddianamede, eylem sırasında yakalanan 4 sanığın ''Anayasa'yı ihlal'' suçlamasıyla ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve "silahlı terör örgütüne üye olma", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el degiştirme'', ''ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma'', ''kasten yangın çıkarmak suretiyle genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması'' ve "yakıcı ve patlayıcı madde kullanarak mala zarar verme" suçlamalarıyla 19 yıldan 50'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Kaynak: AA