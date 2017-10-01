DEAŞ'a eylül darbesi

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik etkin ve kararlı mücadelesini sürdüren Türkiye, geçen ay yurt genelindeki operasyonlarla örgüte nefes aldırmazken teröristlerin planladığı canlı bomba eylemleri de güvenlik güçlerinin başarılı çalışmalarıyla engellendi.

İnsanların en mutlu günlerini kana bulayan, yaşlı ve çocukları hedef almaktan çekinmeyen terör örgütü DEAŞ'a yönelik yurt içindeki operasyonlar büyük bir kararlılıkla devam ediyor.

Polis, jandarma ve hudut birliklerinin eylül ayında yürüttüğü çalışmalarda çok sayıda DEAŞ üyesi gözaltına alındı, örgüte ait doküman, silah ve mühimmat ele geçirildi.

DEAŞ saldırılarına karşı mücadele eden ve şehirlerin yanı sıra sınırda da güvenlik önlemlerini artıran Türkiye, terör örgütüne yönelik hem yurt içi hem de yurt dışında çok yönlü mücadele sergiliyor.

Yurt genelinde geçen ay yürütülen operasyonlarda terör örgütü DEAŞ'a büyük darbe vuruldu. Eylül ayında farklı kentlerde eş zamanlı operasyonlarla örgüte göz açtırılmazken teröristlerin gerçekleştirmeyi planladığı çok sayıda eylem de engellendi.

Derlenen bilgilere göre, eylül ayında gerçekleştirilen operasyonlarda aralarında terör örgütünün yönetim kadrosundan oldukları belirlenen çok sayıda yabancının da bulunduğu 135 kişi gözaltına alınırken çok sayıda mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklandı.

Eylül ayındaki bazı operasyonlar

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde polis merkezine bombalı saldırı hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi. Teröristin üzerinde 300 civarında bilyeyle güçlendirilmiş yaklaşık 5 kilogram patlayıcı bulundu.

Bombalı saldırı hazırlığındayken etkisiz hale getirilen DEAŞ'lı teröristin, 19 yaşındaki Suriye uyruklu Abdulkader Alsebaee olduğu belirlendi.

Suriye'deyken şarapnel parçası isabet etmesi sonucu yaralanan teröristin, yaklaşık 3 yıldır Türkiye'de bulunduğu ve terör örgütünün "uyuyan hücre elemanı" olduğu tespit edildi. Teröristin, vurulduktan sonra da yaralı halde ateşleme fünyesine doğru hamle yaptığı ancak nöbetçi polisin dikkati sonucu etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen operasyonda gözaltına alınmasının ardından tutuklanan terör örgütü DEAŞ üyesinin ayakkabısına yaptırdığı gizli bölmede ele geçirilen şifreli flash bellekte, İstanbul'daki birçok önemli adresin işaretlendiği haritalar ortaya çıktı.

İstanbul'da sosyal medya üzerinden terör örgütü DEAŞ mensuplarına "Yalnız Kurt" tarzı eylem yapmaları yönünde telkinde bulunan ve Ümraniye'de düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda aralarında 3 üst düzey sorumlunun da bulunduğu 22'si yabancı 25 şüpheli gözaltına alındı.

Suriye'de silah, patlayıcı ve canlı bomba eğitimi aldığı belirtilen terör örgütü DEAŞ mensubu, Gaziantep'te yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 73'ü yabancı uyruklu 74 kişi gözaltına alındı.

Bursa merkezli operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Mardin'de terör örgütü DEAŞ'ın uyuyan hücrelerine operasyon

Mardin Emniyet Müdürlüğü ve MİT Bölge Başkanlığı iş birliğiyle terör örgütü DEAŞ'ın "Yalnız Kurt" olarak adlandırılan 2 uyuyan hücresine operasyon düzenlendi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan ve sansasyonel eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 üst düzey sorumlu tutuklandı. Operasyon kapsamında 3 şüphelinin üzerinde ele geçirilen şifrelenmiş dijital malzemeleri çözümleyen ekipler, çarpıcı bilgilere ulaştı.

Aramalarda ele geçirilen dijital malzemelerde yapılan incelemede, propaganda amaçlı infaz görüntüleri ile ABD'nin Boston kentindeki terör saldırısında kullanılan bombanın fotoğraflı yapım tarifi çıktı.

İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

DEAŞ'lıların yargılanma süreci

DEAŞ'a operasyonlarla göz açtırılmazken örgüt üyeleri, Türk adaleti önünde hesap veriyor.

Adana'da DEAŞ soruşturması kapsamında İncirlik Hava Üssü'ne saldırı planladıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan, aralarında örgütün sözde "Adana emiri"nin de bulunduğu 8'i tutuklu 11 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı.

Gaziantep'te sokakta gerçekleştirilen kına gecesini hedef alan, 57 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin dava, güvenlik gerekçesiyle nakledildiği Kayseri'de görülmeye başlandı.

Ankara Garı önünde 102 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili 36 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturmada ifadesi alınan gizli tanık "Piramit"in, Ankara Garı önündeki patlamaya ilişkin davanın sanıklarıyla ilgili ifadeleri dosyaya girdi.

Sanıkların bir bölümünün fotoğraflarını teşhis eden gizli tanık, sanıkların DEAŞ üyesi olduklarını belirtti.