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DEAŞ ve El-Kaide ile bağlantılı 2 kişiye tutuklama

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, DEAŞ ve El-Kaide terör örgütleri ile iltisaklı oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.