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Buradasınız : » » DEAŞ üyesi 1 ABD'li ve 1 İngiliz Kilis'te tutuklandı

DEAŞ üyesi 1 ABD'li ve 1 İngiliz Kilis'te tutuklandı

Kilis'te terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öne sürülerek gözaltına alınan 6 zanlıdan ABD ve İngiliz vatandaşı olan 2'si tutuklandı.

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DEAŞ üyesi 1 ABDli ve 1 İngiliz Kiliste tutuklandı

Kilis'te terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öne sürülerek gözaltına alınan 6 zanlıdan ABD ve İngiliz vatandaşı olan 2'si tutuklandı.

Suriye'deki çatışma bölgelerinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen bir grubun Türkiye'ye giriş yapacağı bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda gerekli hazırlıklarını yapan ekipler, beraberindeki 9 çocukla ülkeye giriş yapan 6 kişiyi gözaltına aldı.

Kimlik kontrolünde zanlılardan 2'sinin İngiliz, 2'sinin Mısır, birinin ABD ve birinin de Suriye vatandaşı olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan ABD ve İngiliz vatandaşı olan 2'si tutuklandı, diğerleri sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Etiketler: Kilis, Terör örgütü DEAŞ
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