DEAŞ üyelerinin müebbet hapsi istendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 28'i tutuklu 35 şüpheli hakkında hazırlan iddianamede, tutuklu 6 şüpheli hakkında ''cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek'' suçundan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından, terör örgütü DEAŞ mensuplarına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, 28'i tutuklu 35 şüpheli yer aldı.

Tutuklu 6 şüpheli hakkında, ''cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek'' suçundan, ağırlaştırılmış müebbet hapis ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede, diğer şüphelilerin de "silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan, 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

Örgüt adına eylem arayışı içerisinde olabilecekleri değerlendirildiği yönünde istihbari bilgilerin alınması üzerine, dosyadaki tutuklu şüpheliler hakkında hakimlikçe teknik ve fiziki takip kararları alındığı belirtilen iddianamede, tutuklu şüphelilerden Selim S'nin takibi sırasında 12 Ekim 2016'da İstanbul'dan Ankara'ya gittiği, şüphelinin dikkati çekmeyecek şekilde giyindiği, sakallarını iyice kısalttığı, dosya içerisinde mevcut resimlerde ve tutanaklarda şüphelinin Kocatepe Camii ve avlusu ile AK Parti İl Başkanlığı civarında keşif amaçlı dolaştığı ifade edildi.

Küçükçekmece'deki Zeynebiyye Camisi civarında planlanan eylem

İddianamede, şüpheli Selim S'nin Ankara'da bulunduğu sürede hiç kimseyle görüşmediği, sadece TBMM bahçesi ve AK Parti İl Başkanlığı civarında dolaştığı, şüphelinin aynı günün akşamında İstanbul'a döndüğü aktarılarak, yine şüphelinin İstanbul Küçükçekmece'de bulunan Zeynebiyye Camisi civarında gerçekleştirilmesi planlanan bir eylem için keşif amaçlı dolaştığının, çekilen fotoğraflar ve tutanaklarda tespit edildiği vurgulandı.

Keşfin talimatının Suriye'de DEAŞ adına sorumlu düzeyde faaliyet gösteren ve Türkiye'ye yönelik eylem talimatlarını verdiği değerlendirilen Abu Darda Al Turki kod adlı Metin Ç. ve Ebu Hamza kod adlı Mustafa G. tarafından veriliyor olabileceği değerlendirilen iddianamede, şüpheli Selim S'nin eylem yapacak şahıs arayışı içerisinde olduğu, bu amaçla İbrahim D, Şuayip A. ve Abdulsamet Ç. ile irtibata geçtiği kaydedildi.

Başsavcılığın onayladığı iddianame, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.