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DEAŞ tünelleri bombalandı

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, DEAŞ'a ait hedeflere yönelik hava harekatında, teröristlerin yoğun şekilde kullandığı bazı tüneller bombalandı.

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DEAŞ tünelleri bombalandı
Türk Silahlı Kuvvetlerince, terör örgütü DEAŞ'a yönelik Suriye'nin El Bab kentinde devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nda, teröristler tarafından etkin olarak kullanılan çok sayıda tünel imha edildi.
 
Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı devam ediyor. Harekat kapsamında, terör örgütü DEAŞ'a ait hedeflere yönelik hava harekatı düzenleyen Türk Silahlı Kuvvetlerine ait savaş uçakları, teröristlerin yoğun şekilde kullandığı bazı tünelleri bombaladı.
 
Fırat Nehri'nin suyunu tarım arazilerine taşımak için yaklaşık 15 yıl önce oluşturulan tünellerin imha edilmesiyle hareket kabiliyeti azalan terör örgütü DEAŞ'ın, büyük zarar gördüğü kaydedildi.  AA
 
Etiketler: türk silahlı kuvvetleri (TSK), terör operasyonu, fırat kalkanı harekatı
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