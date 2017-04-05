DEAŞ şüphelisine 15 yıl hapis istemi

Adana’da, DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen Suriyeli için 15 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

DEAŞ’ın Adana’da eylem yapacağı yönündeki istihbari bilgi üzerine düzenlenen operasyonda, örgüt mensuplarının yer aldığı WhatsApp grubuna üye olduğu belirlenen Suriyeli A.A.S, 20 Aralık 2016’da Adana’da gözaltına alındı.

Yakalandığında 17 yaşında olan ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan şüpheliyle ilgili soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısının A.A.S. hakkında "DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıl hapis istemiyle hazırladığı iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, savunmasına yer verilen şüpheli, DEAŞ terör örgütüyle alakasının olmadığını, örgüt içerisinde faaliyette bulunmadığını iddia etti.

İddianamenin değerlendirme bölümünde ise şüphelinin olay tarihinde 15-18 yaş grubu içinde yer aldığı aktarılarak, "Şüphelinin, örgüt üyelerinin görüşmeleri amacıyla kurulan WhatsApp grubuna üyeliği, yapılan çalışmalar dikkate alındığında örgütle organik bağ içine girdikten sonra, süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk gerektiren eylem ve faaliyetler içerinde bulunduğu ve bu şekilde DEAŞ silahlı terör örgütünün organik ve hiyerarşik yapısı içine dahil ve üyesi olduğu, üzerine atılı silahlı terör örgütüne üye olma suçunu işlediği tüm soruşturma evrakı kapsamında anlaşılmaktadır." ifadesi kullanıldı.

A.A.S'nin dava dosyasının daha önce Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan DEAŞ üyelerine yönelik davayla birleştirileceği öğrenildi.