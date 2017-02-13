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DEAŞ soruşturmasında FETÖ izi

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Bingöl'de yürütülen operasyonda gözaltına alınan iki şüphelinin FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı tespit edildi.

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DEAŞ soruşturmasında FETÖ izi

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan iki şüphelinin, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı belirlendi.

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında DEAŞ'e yönelik operasyonlarda gözaltına alınan R.H. ve S.Ş'nin kullandığı cep telefonu hatlarında inceleme yapıldı.

İncelemeler sonrasında iki şüphelinin FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı tespit edildi.

DEAŞ terör örgütüne yardım niteliğinde eylemlerde bulunan şüphelilerin, sosyal paylaşım sitelerinden de örgütü destekleyen paylaşımlarda bulundukları belirlendi.

Şüphelilerin gözaltındaki sorgu ve işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Etiketler: terör örgütü, DEAŞ, Bingöl, fetö haberleşme, bylock, FETÖ operasyonu
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