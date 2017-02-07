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Buradasınız : » » DEAŞ operasyonunda gözaltı sayısı artıyor

DEAŞ operasyonunda gözaltı sayısı artıyor

Adana'da terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınanların sayısı 53 oldu.

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DEAŞ operasyonunda gözaltı sayısı artıyor

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 1 hafta önce başlatılan operasyonlar kapsamında, DEAŞ'a üye olduğu ve örgüt propagandası yaptığı ileri sürülen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Özel harekat ekiplerinin da katılımıyla yapılan operasyonlarda gözaltına alınan şüpheli sayısı 53'e yükseldi.

Zanlıların, ev ve iş yerlerinde çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Sağlık kontrollerinin ardından emniyet müdürlüğüne götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Etiketler: Adana, Terör örgütü DEAŞ, gözaltı
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