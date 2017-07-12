  • 12 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » DEAŞ operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı

DEAŞ operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı

Hatay'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 18 kişi gözaltına alındı, sınır bölgesinde de bir zanlı yakalandı.

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DEAŞ operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı

Hatay'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 18 kişi gözaltına alındı, sınır bölgesinde de bir zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik başlatılan çalışma kapsamında il genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 18 zanlı, sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Öte yandan, Yayladağı ilçesinde de Suriye sınırındaki Pulluyazı Hudut Karakolu yakınlarından yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan Ö.K, 3. Hudut Tabur Komutanlığına bağlı ekiplerce yakalandı.

Ağrı nüfusuna kayıtlı Ö.K'nin terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu tespit edildi. 

Kırıkkale

Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 Iraklı gözaltına alındı. 

Etiketler: hatay, DEAŞ
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