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Buradasınız : » » DEAŞ mensubu 22 terörist etkisiz hale getirildi

DEAŞ mensubu 22 terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı Harekatı’nda, DEAŞ terör örgütüne ait 272 hedef ateş altına alındı, 22 terörist etkisiz hale getirildi.

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DEAŞ mensubu 22 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye’nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı’nda, DEAŞ terör örgütüne ait 272 hedef ateş altına alındı, 22 terörist etkisiz hale getirildi.  

Etiketler: tsk, DAEŞ, suriye, fırat kalkanı harekatı, terörist
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