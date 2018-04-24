DEAŞ, "illegal mescitlerde" hücre yapılanması yürütmüş

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü DEAŞ'ın kentteki yapılanmasına yönelik 12'si tutuklu 23 şüpheli hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianame, Van 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Terör örgütü DEAŞ'ın kuruluşu, ideolojisi, yapılanması ve amacı hakkında ayrıntılı bilgilerin yer aldığı iddianamede, şüphelilerin "silahlı terör örgütüne üye olmak", "terör örgütünün propagandasını yapmak", "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından 15 yıldan 25'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

İddianamede, terör örgütü DEAŞ'ın sosyal medya ve internet yayıncılığı üzerinden ve belli bölgelerde bulunan kendisine biat etmiş "hoca" olarak tabir edilen şahısların etraflarına topladıkları cemaat vasıtasıyla kendi görüşlerini öğretme ve yayılma politikası izlediği belirtildi.

Cemaat mensuplarının da "hoca"larının sözlerine mutlak surette itibar ve itimat ettikleri, talimatlarını yerine getirdiklerinin bildirildiği iddianamede, "hoca"ların cemaatlerini illegal mescitlerde topladığı kaydedildi.

İllegal mescitlerle hücre yapılanması

İddianamede, illegal mescitlerde dini ve örgütün temel felsefesini destekleyen kavramların örgütün yorumladığı şekilde öğretildiğinin vurgulandı.

"Cemaat mensupları kendileri haricindeki Müslümanları, Müslüman olarak kabul etmeyerek, kendileri haricindeki Müslümanları tekfir ettikleri, mescitlerde başlangıçta siyer, akait, tefsir, fıkıh, hadis gibi derslerin verildiği ancak ilerleyen süreçte cihat, hicret, tağut, İslam devleti, tekfir, biat ve halifelik gibi kavramlar, DEAŞ terör örgütünün felsefesine uygun şekilde işlenmiştir. Bu şekilde sohbetlere katılan şahısların sosyal medya aracılığıyla çatışma bölgelerinde özel olarak propaganda amaçlı hazırlanan videolar, resimler ve kendilerince tanınmış örgüt içerisinde belli bir konuma gelmiş kişilerin paylaşımları da kullanılarak radikalleşmesinin ve bu sayede fiili olarak DEAŞ bünyesinde savaşmaya ve silahlı eylem yapmaya hazır hale gelmesinin ve yönlendirilmesinin sağlandığı değerlendirilmektedir. Nitekim DEAŞ terör örgütünün ülkemizde yaptığı bazı eylemlerde örgütün yukarıda belirtilen illegal mescitler aracılığı ile radikalleşen şahısları kullandığı tespit edilmiştir."

İddianamede, şüphelilerden ele geçirilen doküman içeriklerinde terör örgütüne ve yöneticilerine ait birçok görüntü, terör örgütünün eylemlerini içeren video kayıtları, tape kayıtlarında Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve güvenlik güçlerini, örgüt ideolojisi doğrultusunda "tağut" olarak nitelendirdikleri de yer aldı.

Şüphelilerin, örgütsel tutum olarak belirledikleri ve şirk koşmak olarak nitelendirdikleri için Türkiye'de yapılan seçimlerde oy kullanmadıklarının ifade edildiği iddianamede, ilgili sevk maddelerince cezalandırılmaları talep edildi.

Van 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 12'si tutuklu 23 şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Kaynak: AA