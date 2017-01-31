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Buradasınız : » » DEAŞ hedefleri vuruldu 30 terörist öldürüldü

DEAŞ hedefleri vuruldu 30 terörist öldürüldü

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 161'inci gününde, terör örgütü DEAŞ'a ait 231 hedef vuruldu, 30 terörist etkisiz hale getirildi.

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DEAŞ hedefleri vuruldu 30 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 161'inci gününde, terör örgütü DEAŞ'a ait 231 hedef vuruldu, 30 terörist etkisiz hale getirildi.
 

 

Etiketler: DEAŞ, fırat kalkanı harekatı
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