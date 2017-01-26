DEAŞ hedefleri vuruldu 23 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye’nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı’nın 156'ncı gününde, terör örgütü DEAŞ'a ait 206 hedef imha edildi, 23 terörist etkisiz hale getirildi.
Fırat Kalkanı Harekatı’nın 156'ncı gününde, terör örgütü DEAŞ'a ait 206 hedef imha edildi, 23 terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye’nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı’nın 156'ncı gününde, terör örgütü DEAŞ'a ait 206 hedef imha edildi, 23 terörist etkisiz hale getirildi.