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Buradasınız : » » DBP'li eski Nusaybin Belediye Başkanı gözaltına alındı

DBP'li eski Nusaybin Belediye Başkanı gözaltına alındı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda DBP'li eski Belediye Başkanı Kaya da gözaltına alındı.

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DBPli eski Nusaybin Belediye Başkanı gözaltına alındı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda DBP'li eski Nusaybin Belediye Başkanı Sara Kaya da gözaltına alındı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçede bazı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyon devam ediyor.

Operasyonda, İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname kapsamında görevden uzaklaştırılan eski Nusaybin Belediye Başkanı Kaya da gözaltına alındı.

Kaya ile gözaltına alınanların sayısı 12'e yükseldi.

Operasyonda, İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen eski Nusaybin Belediyesi yöneticileri ile KHK kapsamında kapatılan dernek yöneticilerinin aralarında olduğu 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. 

Etiketler: Mardin, nusaybin belediye başkanı
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