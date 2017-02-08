DBP'li eski Esendere Belediye Başkanı Kaya gözaltına alındı

DBP eski Esendere Belediye Başkanı Akif Kaya, terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlileri, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, DBP'ye mensup eski Esendere Belediye Başkanı Kaya'nın bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık ettiği yönünde bilgiler alınması üzerine şüphelinin ev ve eklentilerinde arama yapan ekipler, PKK/KCK terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan'a ait 4 fotoğraf ve harddisk ele geçirdi.

Gözaltına alınan Kaya'nın işlemleri devam ediyor.

Kaya, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı. AA