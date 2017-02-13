DBP'li eski belediye başkanına terör tutuklaması

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Silopi ilçesine bağlı Görümlü beldesinin DBP'li eski belediye başkanı tutuklandı.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, terör soruşturması kapsamında DBP'li eski Görümlü Belde Belediye Başkanı Abdulğafur Rüzgar'ın 10 Şubat'ta gözaltına alındığı bildirildi.

Rüzgar'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan çıkarıldığı Şırnak Sulh Ceza Mahkemesince tutuklandığı ifade edilen açıklamada, gözaltına alınan Görümlü Belediyesi Meclis üyesi Süheyle Bingü ile eski Belde Belediye Başkanı Sinan Uysal'ın çıkarıldıkları Şırnak Sulh Ceza Mahkemesince adli kontrol kararı ile serbest bırakıldığı kaydedildi.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında DBP'li Belediye Başkanı Rüzgar'ın görevden alınmasının ardından yerine belediye başkan vekili olarak İçişleri Bakanlığının onayı ile valilikçe Kaymakam Savaş Konak getirilmişti.