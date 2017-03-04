  • 04 MART 2017, CUMARTESI

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Buradasınız : » » DBP'li Beytüşşebap Belediye Başkanı serbest bırakıldı

DBP'li Beytüşşebap Belediye Başkanı serbest bırakıldı

Terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinin DBP'li Belediye Başkanı Nurettin Ataman ile 2 yakını serbest bırakıldı.

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DBPli Beytüşşebap Belediye Başkanı serbest bırakıldı

Terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinin DBP'li Belediye Başkanı Nurettin Ataman ile 2 yakını serbest bırakıldı.

Beytüşşebap Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında "terör örgütüne yardım ve yataklık ettiği" iddiasıyla 1 Mart'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Ataman ile yakınları Davut ve Cindi Ataman'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen ve savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan Ataman ile yakınlarının adli kontrol hükümlerince serbest bırakılmalarına karar verildi.

Nurettin Ataman'ın gözaltına alınmasının ardından İçişleri Bakanlığı onayıyla Şırnak Valiliğince Beytüşşebap Kaymakamı Murat Şener, Beytüşşebap Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmişti. AA

Etiketler: dbp, şırnak, Beytüşşebap, nurettin ataman
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