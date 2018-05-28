DBP'li belediye teröristler için sağlık evi açmış

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Gürpınar Belediyesi'ne yönelik terör soruşturmasını tamamladı. Aralarında eski Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Belediye Başkanı Zeki Yıldız ve belediye meclis üyelerinin de olduğu 8 sanık hakkında hazırlanan iddianame, Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.

İddianamede, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak", "görevi kötüye kullanmak", "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamalarıyla 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Terör örgütü PKK'nın "cebir ve şiddet kullanarak, baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemleriyle, Anayasa'da belirtilen Cumhuriyet'in niteliklerini, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Cumhuriyet'in varlığını tehlikeye düşürmek, kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak" amacıyla kurulduğu ifade edilen iddianamede, bu amaç için birçok silahlı eylem gerçekleştirdiği hatırlatıldı.

İddianamede, terör örgütü PKK'nın sözde anayasası kabul edilen KCK sözleşmesine göre dizayn edildiği, örgüte finans sağlandığı, belediyenin imkanlarının örgüt talimatları doğrultusunda kullanıldığı belirtildi.

Teröristler için sağlık evi açılmış

Gürpınar Belediyesi'nin, ilçe merkezinde bulunan Muharrem Taş Sağlık Merkezi, Yaramış ve Kırkgeçit mahallelerinde "Kültür Evi" adı altında 3 sağlık evi açtığına yer verilen iddianamede, sağlık evine dönüştürülen kültür evlerinde çalışan sağlık personeli ve doktor bulunmadığı, bu sağlık evlerindeki tıbbi malzemelerin de Gürpınar Kaymakamlığı tarafından Gürpınar Aile ve Toplum Sağlığı Merkezi'ne teslim edildiği vurgulandı.

Bu kapsamda ilçe sınırları içinde oluşturulan 3 sağlık evinin, bölgede faaliyet gösteren teröristlerin tedavisi ve tıbbi ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla sözde KCK sözleşmesi kapsamında açıldığına işaret edilen iddianamede, Gürpınar'da teröristlerin bölgede yoğun olarak kullandıkları kamp alanlarının bulunduğu belirtildi.

Gezici kütüphaneye teröristin babasının ismi verildi

Gürpınar Belediyesi'nin piyasa değeri 3-5 bin lira olan arızalı otobüsü 35 bin lira masraf yaparak gezici kütüphaneye dönüştürdüğü ve teröristin babasının isminin verildiği kaydedilen iddianamede, gezici kütüphanede örgütsel içerikli 812 kitap bulunduğu ve bu yayınlar aracılığıyla vatandaşlara örgüt propagandası yapıldığı ifade edildi.

Terör örgütü üyeleri belediyede işe alındı

İddianamede, belediyeye kayyum atanması üzerine Gürpınar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yasak yayınlı kitaplara el koyduğuna yer verilerek, yakınları terör örgütünün dağ kadrosunda faaliyet gösteren birçok kişinin "değer ailesi" adı altında belediye bünyesinde işe alındıkları, birçoğuna inşaat malzemesi ve gıda yardımı yapıldığı, bazılarına ev ve ahır inşa edildiği ifade edildi.

PKK'lı teröristlerin yoğun kullandığı yollar yapıldı

İddianamede Gürpınar Belediyesi'nin, bölgedeki teröristlerin isteği üzerine belediyenin iş makineleriyle Van (Gürpınar) ile Şırnak (Beytüşebbap) illeri arasında bulunan ve PKK'lı teröristlerin yoğun kullandığı Faraşin Yaylası'na yol yapılması için çalışma yürüttüğü aktarıldı.

Yolun, teröristlerin eylem yapmak için geçişlerini sağlamak ve terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarından kaçakçılık için alternatif amaçlı kullanılmak üzere yapıldığı ifade edilen iddianamede, bu konuyla ilgili Danıştay 1. Dairesi'nin sorumlular hakkında soruşturma izni verdiği hatırlatıldı.

"İhalelerin yüzde 10'u terör örgütüne aktarılır"

İddianamede beyanlarına yer verilen gizli tanık, 2014 seçimlerinde göreve getirilen Yıldız ile meclis üyesi Yıldız Çetin'in belediye bünyesinde görevli çalışanlara talimat vererek, Gürpınar ilçesi kırsalındaki teröristlerin maddi, lojistik ve araç gereç gibi ihtiyaçlarını karşıladıklarını anlattı.

"Bu işbirlikçiler aracılığıyla belediye yöneticilerine gönderilen not ve talimatlarla terör örgütünün ihtiyaçları karşılanmakta, örgütün referans verdiği şahıslar işe alınmakta ve bu durumda olan şahıslara belediye imkanları kullanılarak nakdi ve malzeme yardımları yapılmaktadır. Ayrıca, HDP ve DBP'li belediyelerin tamamında olduğu gibi Gürpınar Belediyesi'nin de yapmış olduğu tüm ihalelerin yüzde 10'luk kısmı PKK/KCK terör örgütüne nakit olarak aktarılmaktadır."

"Bomba yapımındaki gübreyi belediye temin etti"

Başka bir gizli tanık da, akaryakıt istasyonlarından bidonlarla benzin ve mazot satışı yasaklandığı için işbirlikçilerin örgüt mensuplarının yakıt ihtiyaçlarını karşılayamadığını, Gürpınar kırsalındaki teröristlerin bomba yaparken gübrenin içine kattığı yakıtın da belediye tarafından temin edildiğini ileri sürdü.

Soruşturma kapsamında belediyede yapılan aramalarda örgütsel dokümanların ele geçirildiği kaydedilen iddianamede, bilgisayarlarda da terörist fotoğrafları, terör örgütünün sözde bayrakları ile bazı görüntülerin bulunduğu açıklandı.

Sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Kaynak: AA