DBP'li belediye başkanına terörden 20 yıl hapis istemi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında tutuklanan eski Kayapınar Belediye Başkanı Mehmet Ali Aydın hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca DBP'li Mehmet Ali Aydın hakkında hazırlanan iddianame, 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Aydın'ın silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "yasama meclisi" olarak kabul edi̇len Demokrati̇k Toplum Kongresi̇ (DTK) üyesi olduğu belirtildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Konukevi'nde 14 Temmuz 2011'de gerçekleştirilen DTK kongresine katılan Aydın'ın burada konuşma yaptığı ifade edilen iddianamede, Aydın'ın terör örgütü PKK/KCK'nın talimatları doğrultusunda sözde "özerlik" ilan edilmesiyle ilgili DTK bünyesinde karar alma organı içerisinde "yönetici" konumda faaliyetlerde bulunduğunun belirlendiği vurgulandı.

Aydın'ın PKK/KCK yöneticileriyle irtibatı tespit edildi

DTK binasında 4 Ekim 2012'de yapılan toplantıda C.K'nın toplantıdaki diğer kişilerle yaptığı konuşmanın içeriğinin teknik araçlarla izleme ve dinleme sonucu çözüm tutanağıyla tespit edildiği kaydedilen iddianamede, "Aydın'ın Irak'ın Erbil kentinde PKK/KCK terör örgütü yöneticilerinin bulunduğu bölgede kaldığı ve bu kişilerle irtibat halinde olduğu belirlenmiştir." ifadesi yer aldı.

İddianamede, gizli tanık "Bahar"ın, Aydın'ın, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın talimatıyla 2008 yılında kurulan ve örgütün yürütme organı bünyesinde faaliyet gösteren DTK üyesi olduğuna ilişkin teşhis ve beyanda bulunduğu aktarıldı.

İddianamede, Aydın'ın terör örgütü PKK/KCK'nın çağrısı üzerine katıldığı miting ve gösterilere ilişkin tespitlere de yer verildi.

Yasaklanan kitap evinde çıktı

Aydın'ın evindeki aramalarda çok sayıda doküman ve kitabın çıktığı belirtilen iddianamede, "Diyarbakır Zindanları II" isimli kitaba Diyarbakır 1. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla el konulduğu, kitabın dağıtım ve satışının yasaklandığı ve toplatılmasına karar verildiği anımsatıldı.

İddianamede, kitap hakkında şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu kitapta Öcalan'ın ideolojisini, terör örgütü mensuplarının yaşam tarzlarını anlatan ve halkı, Türkiye Cumhuriyeti devletinin bölünmez bütünlüğüne karşı kin ve nefret besleyecek tarzda ideolojik içerikli fikirler ve terör örgütünün devlete karşı faaliyetlerini haklı gösterir nitelikte yazılar olduğu değerlendirilmiştir. Aydın'ın ikametinde yapılan aramada ele geçirilen kitap, örgütsel nitelikte olduğu için şüphelinin PKK/KCK terör örgütünün hedef ve ideolojisini benimsediği anlaşılmıştır."

İddianamede, Aydın'ın PKK/KCK'nın hiyerarşik yapısına dahil olduğu, örgütün amaçladığı suçun gerçekleştirilmesi için kendisine verilen talimat ve çağrılara uyarak hareket ettiği gerekçesiyle örgüt üyesi olduğunun anlaşıldığı ifade edildi.

İstenilen ceza

İddianamede, eski Kayapınar Belediye Başkanı Mehmet Ali Aydın hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 8,5 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası ile mahkumiyeti halinde Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesinde öngörülen hak yoksunluklarına da hükmedilmesi istendi.

Terör soruşturması kapsamında tutuklanan Aydın, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.