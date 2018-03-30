DBP'li Belediye Başkanı'na 12 yıl 4 ay hapis cezası

Bitlis 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, Diyarbakır D Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan sanık Uğur, SEGBİS aracılığıyla bağlandı, sanık avukatları hazır bulundu.
Uğur, atılı suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyesini istedi.
Sanık avukatları da mahkeme heyetinden Uğur'un tahliyesini talep etti.
Mahkeme heyeti, Uğur'u, "terör örgütüne üye olma" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 12 yıl 4 ay hapisle cezalandırdı.
Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında, 14 Aralık 2016'da gözaltına alınan Uğur, 21 Aralık 2016 günü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.