  • 19 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

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DBP il yöneticisinin de bulunduğu 7 kişiye tutuklama

Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında DBP il yöneticisinin de bulunduğu 13 kişiden 7'si tutuklandı.

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DBP il yöneticisinin de bulunduğu 7 kişiye tutuklama

Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında DBP il yöneticisinin de bulunduğu 13 kişiden 7'si tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı terörle mücadele, istihbarat, özel harekat, çevik kuvvet, olay yeri inceleme, bomba imha uzmanlarının katılımı ve insansız hava aracı desteğiyle 12 Nisan'da il merkezinde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

DBP il yöneticisi ile 2 öğretmenin de aralarında bulunduğu 13 kişiden 7'si tutuklandı. 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken 4 kişi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Etiketler: Gaziantep, dbp, PKK, kck, terör örgütü
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