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Buradasınız : » » Davraz Kayak Merkezi'nde kaza: 1 ölü

Davraz Kayak Merkezi'nde kaza: 1 ölü

Davraz Kayak Merkezi'nde şişme botla kayarken çarpışma sonucu kafa travması geçiren ana sınıfı öğretmeni Gülhan Ulutaş, hayatını kaybetti.

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Davraz Kayak Merkezinde kaza: 1 ölü

Davraz Kayak Merkezi'ndeki oteller bölgesinde şişme botla kayan Deregümü İlkokulu ana sınıfı öğretmeni Gülhan Ulutaş (36), alanda kendisi gibi kayanlarla çarpışarak yaralandı.

Merkezdeki 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Ulutaş'ın kafa travması geçirdiği tespit edildi.

Ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine alınan 7 yıllık öğretmen Ulutaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ulutaş'ın cenazesi, memleketi Ankara'ya gönderildi.

Etiketler: Gülhan Ulutaş, davraz kayak merkezi
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