Davaların ne zaman biteceği bilinecek

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla başlatılan yargıda zaman yönetimi hayata geçiyor. Bu kapsamda hazırlanan yönetmeliğe göre, soruşturma, kovuşturma veya yargılama türleri ile bunlara ilişkin hedef süreler, Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) görüşü alınarak Adalet Bakanlığı tarafından belirlenecek.

Adalet Bakanlığınca hazırlanan Soruşturma, Kovuşturma veya Yargılama Hedef Sürelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Soruşturma, kovuşturma veya yargılamaların tamamlanması için öngörülen hedef sürelerin belirlenmesi ve uygulanmasına dair usul ve esasları düzenleyen yönetmelik, 1 Eylül 2017'de yürürlüğe girecek.

Hedef süresi belirlenecek soruşturma, kovuşturma veya yargılama türleri ile bunlara ilişkin hedef süreler, HSK'nın görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenecek.

Hedef süreler, adli istatistiklerde gösterilen ortalama soruşturma, kovuşturma veya yargılama süreleri, fiilen görev yapan hakim ve cumhuriyet savcılarının sayısı, her bir daire, mahkeme, hakim veya cumhuriyet savcısına düşen derdest dosya sayısı veya puanı, soruşturma veya yargılama usul kuralları dikkate alınarak hesaplanacak.

Belirlenen hedef süreler, Adalet Bakanlığının internet sitesinde ilan edilecek ve cumhuriyet başsavcılıkları ile adalet komisyonu başkanlıklarına gönderilecek.

Hakim ve cumhuriyet savcılarının terfilerinde belirlenen hedef sürelere uyup uymadıkları da dikkate alınacak.

Cumhuriyet başsavcılıklarında kayıt numarası alan soruşturma dosyalarında, ilgilinin bizzat sözlü veya yazılı müracaatı halinde hedef süreyi içeren belge soruşturma bürosunca verilecek. Ceza mahkemelerinde sanık, müdafi veya kanuni temsilcisine iddianame ekinde hedef süreyi içeren belge gönderilirken şikayetçi, mağdur, suçtan zarar gören, malen sorumlu veya vekiline ise bu belge, duruşma gününü bildiren çağrı kağıdıyla gönderilecek.

Yönetmeliğe göre, hedef sürelerin belirlenmesine ilişkin düzenleme 1 Eylül 2017'den itibaren uygulanmaya başlanacak.

"Önemli bir adım"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye'de uzun yargılama sürelerinin eleştirilere neden olduğunu belirtti.

Bu düzenlemeyle HSK'nın görüşü alınarak soruşturma ve kovuşturmaların ne kadar sürede biteceğine ilişkin hedef sürelerin belirleneceğini ifade eden Bozdağ, şunları kaydetti:

"Dava açan vatandaşlarımız, davasının ne kadar sürede bitebileceğini önceden öğrenme imkanına sahip olacak. Bu, önemli bir adımdır. Vatandaş şikayette bulunduğu, savcılığa dilekçesini verdiği zaman kendi şikayetinin kaç gün içerisinde iddianameye dönüştürülüp dönüştürülemeyeceğine dair belge kendisine verilecek. Dava açtığı zaman davasının kaç gün içinde biteceğine dair belge verilecek. Böylelikle yargı görevi yapan hakimlerimiz ve savcılarımız, mahkemelerimiz vatandaşa karşı işi zamanında bitirme konusunda taahhüde girmiş olacak, vatandaşlarımız da bu taahhüdün takipçisi ve denetçisi olacaktır.

Yargıda zaman yönetimi, bitmeyen davaları çabuk bitirme, makul sürede yargılama bakımından da son derece önemli sonuçlar doğuracaktır."