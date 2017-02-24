Darphane mühürlü plakalar Ankara'da da basılacak

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, Darphane mühürlü araç plakalarının İstanbul'dan sonra Ankara'da da basılacağını bildirdi.

Apaydın yaptığı yazılı açıklamada, Darphane mühürlerini İstanbul'da plaka basan 24 odaya verdiklerini, şimdi de Ankara ve ilçelerindeki odaların mühürlerini dağıttıklarını belirtti.

Sahte ve ikiz plakaların terör olaylarında kullanıldığına dikkati çeken Apaydın, Darphane mühürlü plakalarla bunun önüne geçileceğini ifade etti. Apaydın, kayıt tescile gelen araçların bundan sonra Darphane mühürlü plaka takacağına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu mühürlerde her bölgenin kodları olacak. Mühürleri İstanbul'da plaka basan 24 odaya verdik. Şimdi de Ankara ve ilçelerindeki odaların mühürlerini veriyoruz. Daha önce plaka almış olanlar zaman içinde değiştirilecek, ancak bu şimdi acele değil. Buna ne biz yetişebiliriz ne de yeni plaka taktıranlara bir külfet getirebiliriz. Çünkü ülkede bugün 22 milyonun üzerinde araç var. Bunların birden değişmesi mümkün değil. Mühürlü plakalara geçin diye bir zorunluluk yok, ama APP plaka dediğimiz Amerikan baskı plakalar var, bunlar da süratle değişecek. Çünkü o plakayı takan araçlar trafikten men edilecek ve ağır cezalar alacaklar." AA