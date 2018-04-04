Dargeçit ve Ömerli kaymakamlıklarına yeni atamalar yapıldı

FETÖ soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından görevlerinden uzaklaştırılarak gözaltına alınan Ömerli Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erol Korkmaz'ın yerine Erzurum'un Uzundere Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, Dargeçit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Yaşar Yeşiltaş'ın yerine Gaziantep'in Oğuzeli Kaymakamı Rızvan Eroğlu atandı.

Erol Korkmaz ve Mehmet Yaşar Yeşiltaş'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA