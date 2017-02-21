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Darende Kaymakamı tutuklandı

"ByLock" kullandığı tespit edilerek Malatya'da gözaltına alınan Darende Kaymakamı Ali Türk tutuklandı.

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Darende Kaymakamı tutuklandı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturması kapsamında Malatya'da gözaltına alınan Darende Kaymakamı Ali Türk, tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığının silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturması kapsamında Malatya'da gözaltına alınan ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı belirlenen Darende Kaymakamı Türk, sevk edildiği Gaziantep Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Türk, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca öğretmen eşi de Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında 16 Şubat'ta gözaltına alınmıştı. AA

Etiketler: Darende, kamakam, ali türk
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