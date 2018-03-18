Dardanos Tabyası'nda duygusal ziyaret

Çanakkale Savaşları'nda şehit olan amcası Zabit Namzedi Halim'in kabrini, 10 yıllık araştırmalarından sonra Dardanos Tabyası'ndaki Hasan Mevsuf Şehitliği'nde bulan Halim Şerbetçi, duygusal anlar yaşadı.

Dardanos Tabyası'ndaki şehitlikte bulunan amcasının kabrini ziyaret eden ve çok duygulanan Şerbetçi, uzun seneler aile büyüklerinden amcası "Halim Efendi"nin Çanakkale'de şehit olduğunu duyduğunu ancak kabrinin yerini kimsenin bilmediğini söyledi.

"İnternette araştırma yaptım"

Şerbetçi, 10 yıl önce şehit amcasının kabrini bulmak için araştırmalara başladığını dile getirerek, şunları anlattı:

"İnternetten ve Çanakkale'deki ilgili yerlerde araştırdım fakat uzun süre bir türlü ulaşamadım. En son internette araştırma yaparken Çanakkale Şehitleri adı altında çalışmayı inceledim. Çanakkale şehidi Halim Efendi diye bir ibare gördüm. Benim amcamın adı da Halim olduğundan bu beni ilgimi çekti. Buradan hareketle amcamla ilgili bilgiler edindim. İlgili kurumlardan arşiv taramaları yaparak birçok bilgi topladım. İzmir'in Bergama ilçesinden burada ağır topçu birliğine dahil olduğunu, lakabının da şerbetçizade olduğunu gördüm. Benim soyadım da Şerbetçi. Amcam buraya katıldığında zabit namzedi yani yedek subay. Amcam, İzmir'de ziraat okulu mezunu. Amcamın Çanakkale'de savaşa katıldığı yaşı 26. Eğitimi dolayısıyla ancak 26 yaşında katılabilmiş birliğine. Amcamı daha sonra buradaki topçu alayına getirmişler. Hiç evlenmemişti, bekardı."

Kaynak: AA